На границе с Беларусью строят новые оборонительные сооружения, фото

Линия разграничения защищена обустроенными минно-взрывными заграждениями, но идет работа по созданию новых оборонных сооружений.

Фото: Юрий Погуляйко / Фейсбук

На границе с Беларусью идет наращивание инженерных заграждений. Теперь линия разграничения защищена оборонными сооружениями и обустроенными управляемыми и неуправляемыми минно-взрывными заграждениями, однако работа продолжается и сейчас строят новые оборонные сооружения. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Укрепление границы с Беларусью продолжается постоянно, поэтому осмотрел проведенную работу, и с руководителем пограничного отряда обсудили перспективы дальнейшего наращивания инженерных заграждений на северном рубеже области. Так, линия разграничения защищена оборонными сооружениями и обустроенными управляемыми и неуправляемыми минно-взрывными ограждениями. Однако работ продолжается и сейчас, возводятся новые оборонные сооружения. Пограничники на страже круглосуточно и полностью контролируют ситуацию", - сообщил Погуляйко.

Фото: Юрий Погуляйко / Фейсбук

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