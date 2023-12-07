На кордоні з Білоруссю будують нові оборонні споруди, фото

Лінія розмежування захищена облаштованими мінно-вибуховими загородженнями, але триває робота по створенню нових оборонних споруд.

Фото: Юрій Погуляйко / Фейсбук

На кордоні із Білоруссю триває нарощування інженерних загороджень. Наразі лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями, однак робота триває й зараз зводять нові оборонні споруди. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянув проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області. Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди. Прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію", - повідомив Погуляйко.

Фото: Юрій Погуляйко / Фейсбук

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