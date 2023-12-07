Кабмін пропонує доручити податківцям повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - зареєстровано законопроект

До складу витрат адвоката не будуть включатися витрати, щодо яких є підстави вважати, що наявні обставини, які можуть свідчити про надання ним хабара, а бізнес зобов’яжуть довше зберігати податкові документи, якщо підприємець отримує «інформацію про обставини (факти), які можуть свідчити про надання ним неправомірної вигоди».

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 10319 про внесення змін до Податкового кодексу. Втім, як повідомляє представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, пропонується врахувати Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, якими передбачено:

доповнення понять Кодексу обставинами (фактами), які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави, та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком Національного антикорупційного бюро України, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті;

надання контролюючими органами НАБУ повідомлення про виявлені під час перевірок платників податків обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди та інформування про це платника податків;

збільшення строків зберігання документів платника податків у разі отримання ним інформації про обставини (факти), які можуть свідчити про надання ним неправомірної вигоди;

сплату штрафу платником податку в разі зазначення ним у податковій декларації з податку на прибуток підприємств різниці, визначеної за результатами виявлених контролюючими органами під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про неправомірної вигоди, у розмірі 7,5% від суми такої різниці;

проведення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди і якщо такі діяння могли мати вплив на суму витрат, які були враховані при визначенні об’єкта оподаткування;

нарахування грошового зобов’язання без дотримання строку давності, якщо щодо платника податків винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, що могло мати вплив на суму витрат при визначенні об’єкта оподаткування;

що повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо пропозиції, обіцянки чи наданні неправомірної вигоди не може ґрунтуватися на зазначенні платником податку в податковій декларації з податку на прибуток різниці, визначеної за результатами його перевірки контролюючим органом;

накладання штрафу на платника податку в розмірі 50% суми податкового зобов’язання у разі вчинення ним діянь, що зумовили визначення контролюючим органом такого зобов’язання на підставі вироку суду;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких у платника податків є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких платник податків одержав інформацію від контролюючого органу про виявлені ним під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду, що вони здійснювалися з метою надання платником податків неправомірної вигоди;

невключення до складу витрат фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, витрат, щодо яких є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди.

Автор: Наталя Мамченко

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