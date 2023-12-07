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Кабмин предлагает поручить налоговикам сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - зарегистрирован законопроект

07:40, 7 декабря 2023
В состав расходов адвоката не будут включаться расходы, по которым есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства, которые могут свидетельствовать о предоставлении им взятки, а бизнес обяжут дольше хранить налоговые документы, если предприниматель получает «информацию об обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении им неправомерной выгоды».
Кабмин предлагает поручить налоговикам сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - зарегистрирован законопроект
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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 10319 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Текст традиционно пока отсутствует. Впрочем, как сообщает представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, предлагается учесть Рекомендации Совета Организации экономического сотрудничества и развития путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предусмотрено:

  • дополнение понятий Кодекса обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, и положениям, которые при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который обнародуется на его официальном вебсайте;
  • предоставление контролирующими органами НАБУ уведомления о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды и информировании об этом налогоплательщика;
  • увеличение сроков хранения документов налогоплательщика при получении им информации об обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении им неправомерной выгоды;
  • уплату штрафа плательщиком налога в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами при проверке обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о неправомерной выгоде, в размере 7,5% от суммы такой разницы;
  • проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и если такие действия могли повлиять на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;
  • начисление денежного обязательства без соблюдения срока давности, если в отношении налогоплательщика вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды, что могло повлиять на сумму расходов при определении объекта налогообложения;
  • что уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды не может основываться на указании налогоплательщиком в налоговой декларации по налогу на прибыль разницы, определенной по результатам его проверки контролирующим органом;
  • наложение штрафа на налогоплательщика в размере 50% суммы налогового обязательства в случае совершения им деяний, обусловивших определение контролирующим органом такого обязательства на основании приговора суда;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым у налогоплательщика есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым налогоплательщик получил информацию от контролирующего органа о выявленных им при проверке обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым вынесен обвинительный приговор суда, которые они осуществляли с целью предоставления налогоплательщиком неправомерной выгоды;
  • невключение в состав расходов физического лица – предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, расходов, по которым есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды.

Автор: Наталья Мамченко

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