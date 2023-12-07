Скасування правок Лозового: як строки досудового розслідування запропонував врегулювати у КПК Комітет з питань правоохоронної діяльності

Верховна Рада готується проголосувати зміни до КПК щодо скасування норм, які регулюють строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 6 грудня відбулося позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Під час засідання було вирішено рекомендувати ухвалити в цілому як закон законопроект про відокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від Офісу Генпрокурора та заразом передбачити й скасування у КПК «правок Лозового».

Йдеться про законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №10060, поданий Кабміном.

При цьому, як раніше анонсували депутати Ярослав Юрчишин та Анастасія Радіна, до другого читання цей законопроект про САП «розбавили» поправками стосовно скасування «правок Лозового».

Чому такі серйозні зміни до КПК не можна було ухвалити окремим законопроектом 10100 авторства Давида Арахамії, Анастасії Радіної та ін., як це замислювалося спочатку, залишається лише здогадуватися. Втім, варто нагадати, що напередодні засідання Комітету з’явився пост Послів G7 у Х (колишньому Твіттері).

Народна депутатка Олександра Устінова повідомила, що під час Комітету більшість членів Комітету підтримала «скасування термінів».

Поки відомо про те, в якій редакції запропонував викласти відповідні норми саме Комітет станом на 6 грудня. Яка буде фінальна редакція – стане відомо вже після голосування, яке відбудеться незабаром, адже окремі депутати обіцяють ставити певні поправки на підтвердження.

Варто зазначити, що правки у пропозиціях Комітету розходяться з основним законопроектом 10100, який нещодавно реєстрували Давид Арахамія та Анастасія Радина.

Отже, судячи із фотографії пропозицій Комітету, які оприлюднила Олександра Устінова, у статті 219 КПК, яка регулює строки досудового розслідування Комітетом пропонується частину 1 викласти у такій редакції:

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

(Надаємо, наразі вона передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження).

Частину 2 ст. 219 КПК пропонується виключити.

Ця частина 2 нині передбачає, нагадаємо, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Також Комітет пропонував виключити абз. 4 ч. 6, за якою при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, загальний строк досудового розслідування, встановлений частиною другою цієї статті, не обчислюється.

Крім того, виключається абзац 18 статті 284 КПК (вочевидь, мається на увазі абзац 17). Він передбачає, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК пропонується доповнити. Наразі він передбачає, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Комітет пропонує доповнити цей перелік п. 10 (п. 10 передбачає умову, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи).

Ч. 9 ст. 284 КПК виключається. Вона наразі передбачає, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Також пропонувалося виключити ч. 1 ст. 294 КПК, яка передбачає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Крім того, пропозиції Комітету передбачають виключення ч. 8 ст. 615 КПК, за якою у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу. У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.

Автор: Наталья Мамченко

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