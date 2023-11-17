Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Фото: Верховна Рада

Народні обранці планують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо скасування «правок Лозового» під час розгляду законопроекту про посилення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) №10060. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

«Апдейт по законопроекту щодо незалежності САП: ініціатива правоохоронного комітету померла, толком і не народившись.

Щойно завершилось друге за день засідання комітету, яке Сергій Іонушас скликав, за інформацією моїх колег, після наради у президента. Мабуть, там він зміг переконатись, що законопроект комітету недостатньо євроінтеграційний.

Отже, тепер комітет рекомендував винести на перше читання урядовий законопроект №10060 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Скасування «правок Лозового» та низку інших потрібних процесуальних змін, яких там бракує, можна внести між двома читаннями. Обов’язково долучусь до цього як співавтор законопроекту №10100 про скасування «правок Лозового», - зазначив Юрчишин.

Аналогічну заяву зробила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

«В урядовому законопроекті є що допрацьовувати до другого читання – зокрема, я точно подаватиму поправки щодо скасування «правок Лозового».

…Варто подякувати Президенту за принципову позицію щодо виконання наших зобовʼязань перед міжнародними партнерами», - заявила Радіна.

Слід зауважити, що серед аргументів колег цих депутатів по адвокації проекту №10100 звучить зокрема той, що начебто «до офіційної підозри до людини не можуть ... арештовувати майно. Це все відбувається лише після підозри», що, як зазначає адвокатська спільнота, не відповідає дійсності – достатньо проаналізувати Реєстр судових рішень з цього питання.

Автор: Наталя Мамченко

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