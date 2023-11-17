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Депутаты планируют упразднить «правки Лозового» путем принятия законопроекта по САП

18:10, 17 ноября 2023
Ярослав Юрчишин заявил, что процессуальные изменения об отмене «правок Лозового» можно внести между двумя чтениями законопроекта о САП.
Депутаты планируют упразднить «правки Лозового» путем принятия законопроекта по САП
Фото: Верховная Рада
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Народные избранники планируют внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс по отмене «правок Лозового» при рассмотрении законопроекта об усилении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) №10060. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

«Апдейт по законопроекту о независимости САП: инициатива правоохранительного комитета умерла, толком и не родившись.

Только что завершилось второе за день заседание комитета, которое Сергей Ионушас созвал, по информации моих коллег, после совещания у Президента. Видимо, там он смог убедиться, что законопроект комитета недостаточно евроинтеграционный.

Итак, теперь комитет рекомендовал вынести на первое чтение правительственный законопроект №10060 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмена «правок Лозового» и ряд других недостающих процессуальных изменений можно внести между двумя чтениями. Обязательно приобщусь к этому как соавтор законопроекта №10100 об отмене «правок Лозового», - отметил Юрчишин.

Аналогичное заявление сделала председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«В правительственном законопроекте есть что дорабатывать до второго чтения – в частности, я буду точно подавать поправки об отмене «правок Лозового».

…Стоит поблагодарить Президента за принципиальную позицию по выполнению наших обязательств перед международными партнерами», - заявила Радина.

Следует заметить, что среди аргументов коллег этих депутатов по адвокации проекта №10100 звучит в частности тот, что вроде бы «до официального подозрения у человека не могут… арестовывать имущество. Это происходит только после подозрения», что, как отмечает адвокатское сообщество, не соответствует действительности – достаточно проанализировать Реестр судебных решений по этому вопросу.

Автор: Наталья Мамченко

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