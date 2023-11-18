В субботу, 18 ноября, Землю накрыла мощная магнитная буря, передает портал Meteoagent.
Она стала достаточно сильной, К-индекс превысил 6.
Кроме того, геомагнитное поле будет неспокойным 19 ноября, К-индекс превысит показатель 5.
По прогнозу, магнитные бури ожидаются на нашей планете и на следующей неделе: 22 и 24 ноября.
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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