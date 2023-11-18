Магнитная буря будет два дня.

Фото: pixabay.com

В субботу, 18 ноября, Землю накрыла мощная магнитная буря, передает портал Meteoagent.

Она стала достаточно сильной, К-индекс превысил 6.

Кроме того, геомагнитное поле будет неспокойным 19 ноября, К-индекс превысит показатель 5.

По прогнозу, магнитные бури ожидаются на нашей планете и на следующей неделе: 22 и 24 ноября.

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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