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В Южной Корее хотят полностью запретить есть собачье мясо до 2027 года

21:46, 17 ноября 2023
Закон позволит в течение трех лет постепенно ликвидировать собачьи фермы, бойни, торговые точки и рестораны с собачьим мясом.
В Южной Корее хотят полностью запретить есть собачье мясо до 2027 года
Фото: Humane Society International
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Южная Корея планирует ввести полный запрет на потребление собачьего мяса до 2027 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, соответствующий законопроект хотят принять уже в этом году.

Есть собачье мясо в Южной Корее не запрещено, но и не легально. Властям до сих пор не удалось приостановить эту практику. Однако молодые корейцы все чаще протестуют против поедания собак. Также эту традицию подвергают критике международные правозащитники.

«Мы планируем принять специальный закон о запрете собачьего мяса в течение этого года, чтобы как можно быстрее решить эту проблему», - сказал депутат от правящей партии Юй Эй-дон.

Закон позволит в течение трех лет постепенно ликвидировать собачьи фермы, бойни, торговые точки и рестораны с собачьим мясом. Если законопроект будет принят до конца года, полный запрет на собачье мясо вступит в силу в 2027 году.

«Мы предоставим полную поддержку фермерам, мясникам и другим предприятиям, которым грозит закрытие или переквалификация из-за этого закона», - сказал депутат и добавил, что компенсацию смогут получить только юридически зарегистрированные предприятия, которые предоставят план свертывания своей деятельности.

Зоозащитники приветствовали инициативу и призвали парламент Южной Кореи принять законопроект.

Издание отмечает, что у президента Южной Кореи Юн Сук Йоль и первой леди Ким Кеон Хи есть 11 домашних любимцев – шесть собак и пять кошек. В августе Ким посетила мероприятие, посвященное защите прав животных, и сказала, что «употребление собачьего мяса следует прекратить... в эпоху, когда люди и домашние животные сосуществуют как друзья».

В то же время глава Корейской ассоциации производителей собачьего мяса Джу Эн Бон назвал предложение правительства «нежизнеспособным». «Переход с нашей пожизненной работы является тяжелым и нежизнеспособным вариантом для нас, фермеров с 60-х или 70-х годов», - сказал он.

По его словам, голоса фермеров и других заинтересованных сторон были без внимания в дискуссии о запрете собачьего мяса.

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