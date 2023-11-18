В Киеве инициировали создание учебной программы для школьников по домедицинской помощи

В столице инициировали создание учебной программы для школьников по домедицинской помощи.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Проект реализуют вместе с Учебно-тренировочным центром тактической медицины КОЛЕСО. Первый тестовый урок был проведен для учеников 8-го класса одной из столичных школ.
В КГВА пишут, что в будущем такая учебная программа, при согласовании педагогов, может стать частью школьного предмета «Защита Украины» (или отдельным предметом).
«Разработка и внедрение подобной программы поможет детям усвоить основы медицинской помощи и развить столь важные навыки в этой сфере», - отмечают в военной администрации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.