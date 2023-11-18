В Киеве инициировали создание учебной программы для школьников по домедицинской помощи

Первый тестовый урок провели для учеников одной из столичных школ.

В столице инициировали создание учебной программы для школьников по домедицинской помощи.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Проект реализуют вместе с Учебно-тренировочным центром тактической медицины КОЛЕСО. Первый тестовый урок был проведен для учеников 8-го класса одной из столичных школ.

В КГВА пишут, что в будущем такая учебная программа, при согласовании педагогов, может стать частью школьного предмета «Защита Украины» (или отдельным предметом).

«Разработка и внедрение подобной программы поможет детям усвоить основы медицинской помощи и развить столь важные навыки в этой сфере», - отмечают в военной администрации.

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