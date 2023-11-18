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У Києві ініціювали створення навчальної програми для школярів з домедичної допомоги

07:57, 18 листопада 2023
Перший тестовий урок провели для учнів однієї із столичних шкіл.
У Києві ініціювали створення навчальної програми для школярів з домедичної допомоги
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У столиці ініціювали створення навчальної програми для школярів з домедичної допомоги.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Проєкт реалізовують спільно з Навчально-тренувальним центром тактичної медицини КОЛЕСО. Перший тестовий урок провели для учнів 8-го класу однієї із столичних шкіл.

В КМВА пишуть, що в майбутньому така навчальна програма, за погодження освітян, може стати частиною шкільного предмету «Захист України» (чи окремим предметом).

«Розробка і впровадження подібної програми допоможе дітям засвоїти основи медичної допомоги та розвинути такі важливі навички в цій сфері», - зауважують у військовій адміністрації.

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