Трагедія на Київщині: студент на Mercedes скалічив дівчину, фото

Дівчина отримала травми голови, перелом кісток черепа та забої по тілу.

Фото: поліція Київської області

У четвер, 16 листопада, в селі Немишаєво Київської області неповнолітній за кермом машини Mercedes збив 19-річну дівчину, передає пресслужба поліції Київської області.

У результаті ДТП потерпіла отримала травми голови, перелом кісток черепа та забої по тілу. Її терміново доправили до лікарні. Наразі відомостей про стан дівчини поки немає.

Водієм виявився студент 17 років. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення ДТП по ч.2 ст.286 КК України.

Фото: поліція Київської області

Раніше ми писали, що п'яна 20-річна дівчина влаштувала ДТП з двома загиблими в Києві.

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