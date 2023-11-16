П'яна 20-річна дівчина влаштувала ДТП з двома загиблими в Києві, фото

У Києві затримали 20-річну водійку - суд у червні позбавив її права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві у вівторок, 14 листопада, ввечері в Голосіївському районі сталася аварія за участі двох автомобілів.

За інформацією Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру 20-річній водійці за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та за фактом невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом (ч. 1. ст. 382, ч. 4 ст. 286-1 КК України). За інформацією ЗМІ, дівчина за кермом була у стані алкогольного сп'яніння.

Також повідомлено про підозру чоловіку, який допустив до керування автомобілем особу, що перебувала у стані алкогольного сп'яніння та не мала права керування транспортним засобом (ст. 287 КК України).

За даними слідства, ДТП сталася близько 20 години. Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота».

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинули 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота». Особи, які перебували в автомобілі «Ауді» з місця дорожньо-транспортної пригоди зникли, пишуть у прокуратурі.

За результатами першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що автомобілем «Ауді» під час ДТП керувала 20-річна водійка.

«У червні цього року суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння), та позбавив права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Попри це, 14 листопада під час поїздки підозрювана з дозволу знайомого сіла за кермо, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Toyota», - сказано у повідомленні прокуратури.

Водійку та пасажира затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Встановлюються всі обставини події.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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