Пьяная 20-летняя девушка устроила ДТП с двумя погибшими в Киеве, фото

В Киеве задержали 20-летнюю водительницу - суд в июне лишил ее права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве во вторник, 14 ноября, вечером в Голосеевском районе произошла авария при участии двух автомобилей.

По информации Киевской городской прокуратуры, сообщено о подозрении 20-летней водительнице по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения и по факту неисполнения решения суда о запрете управления транспортным средством (ч. 1. ст. 382, ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). По информации СМИ, девушка за рулем была в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщено о подозрении мужчине, который допустил кк управлению автомобилем лицо, которое находилось в состоянии алкогольного опьянения и не имеющее права управления транспортным средством (ст. 287 УК Украины).

По данным следствия, ДТП произошло около 20 часов. Предварительно правоохранители установили, что произошло встречное столкновение легковых автомобилей «Ауди» и «Тойота».

В результате ДТП от полученных травм погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Тойота». Лица, находившиеся в автомобиле «Ауди» с места дорожно-транспортного происшествия исчезли, пишут в прокуратуре.

По результатам первоочередных следственных действий правоохранители установили, что автомобилем «Ауди» во время ДТП управляла 20-летняя водительница.

«В июне этого года суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и лишил права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Несмотря на это, 14 ноября во время поездки подозреваемая с разрешения знакомого села за руль, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota», - говорится в сообщении прокуратуры.

Водительницу и пассажира задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

У женщины отобран биологический материал с целью установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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