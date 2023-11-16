Высший антикорсуд вынес оправдательный приговор по делу чиновника Нацполиции

Дело касалось декларирования недостоверной информации.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновным начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины.

Его обвиняли в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд оправдал чиновника в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

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