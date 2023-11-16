Вищий антикорсуд ухвалив виправдувальний вирок у справі посадовця Нацполіції

Справа стосувалася декларування недостовірної інформації.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала невинуватим начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України.

Його обвинувачували у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд виправдав посадовця у зв’язку із недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

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