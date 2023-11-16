Денис Малюська объяснил, почему следует вернуться к проверкам оснований приобретения чиновниками имущества до попадания на государственный пост

Сначала парламент принял норму о запрете проверки оснований приобретения должностными лицами квартир, авто и денег до назначения на должность, а Еврокомиссия это не оценила – теперь придется вносить изменения, но депутаты считают, что это будет блокировать возможности кадрового обновления госаппарата.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, зачем нужно возвращать норму о возможности НАПК проверять основания приобретения квартир, авто и средств должностными лицами до назначения на должность. Напомним, Правительство в лице Министерства юстиции зарегистрировало законопроект 10262 об изменениях в Закон «О предотвращении коррупции» о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине.

Так, исключается ч. 7 ст. 51-1 Закона о предотвращении коррупции, согласно которой во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания или назначения на должность.

Данное предложение вызвало оживленное обсуждение, в частности, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин усомнился в его целесообразности.

К»акой эффект для перспектив обновления политикума и государственной службы будет иметь инициатива, которая позволит проверять основания приобретения объектов человеком ДО попадания на государственный пост? То есть, когда представителей бизнеса, решивших пойти поработать на государство (как это было в 2014), будут догонять за то, что они приобрели/получили, когда были в частном секторе, а не на госслужбе или в политике?» – отметил он.

На это Денис Малюська объяснил, что хотя «вопрос важный и действительно бьет в болевую точку», но «все еще сложнее».

«(1) Иногда проверять нужно, например, когда новый политик декларирует ярд (миллиард – прим. ред.) кэшем перед вступлением в должность. Мы же не хотим, чтобы он потом свои возможные взятки подтверждал задекларированным ярдом, якобы приобретенным до политики?

(2) запрет на проверку до получения статуса существует лишь чуть больше месяца, как-то жили до этого, проживем и дальше, это же не помешало ни депутатам, ни мне прийти в политику.

хотя здесь возможный упрек, что на министра юстиции мог бы прийти и кто-то лучший и здесь контраргументов у меня нет))

(3) норму об ограничении проверки можно было бы выписать более удачно, чтобы учесть аргумент #2, но, к сожалению, ко второму чтению сделали ее топорно и, ключевое, не согласовали ее с партнерами в нарушение договоренностей. Маятник всегда остается маятником – чрезмерно наклонишь в одну сторону, и он чрезмерно уйдет в другую. В отношениях с международными партнерами мы проходили это уже не раз)

(4) мы на том этапе евроинтеграции, где нет ни времени, ни возможности входить в переговоры или критику рекомендаций Еврокомиссии – нужно сделать как порекомендовали и уже потом, после положительного решения о переговорах, показывать случаи чрезмерного контроля, необоснованных барьеров и договариваться о сбалансированном ограничении ретроспективных проверок деклараций (а такие, насколько слышал, похоже, действительно были)», - пояснил министр.

«На пути в ЕС у нас будет множество случаев, когда мы будем лучше понимать, что нужно делать для Украины, чем это понимают наши партнеры. Но ключевое будет - не делать исподтишка как мы считаем лучше и потом ставить партнеров перед фактом, а честно и открыто приводить свои аргументы, убеждать и договариваться.

А если договориться не удастся - все равно выполнять требования евроинтеграции, потому что оно того стоит и преимуществ даст несравнимо больше, чем недостатков от регулирования, не всегда идеально адаптированного к нашим реалиям», - подытожил Малюська.

Отметим, что законопроектом в другой редакции изложены ч. 5 ст. 51-3, которая определяет, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования в декларации, которые уже были предметом проверки Национального агентства и по результатам проверки которых нарушений не обнаружено.

Минюст предлагает, чтобы полная проверка декларации проводилась в части объектов декларирования, не охваченных полной проверкой деклараций соответствующего субъекта декларирования за предыдущие периоды, кроме случаев, когда НАПК получило новую информацию относительно проверяемого объекта или если имеются новые источники информации, которые были известны или не были доступны Национальному агентству во время проведения предварительной полной проверки.

Вместе с тем, в законе останутся нормы, отменившие обязательность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, что принятым законом о возобновлении декларирования (законопроект 9534) для НАПК убирается обязанность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц. А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути, это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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