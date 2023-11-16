В Черниговской области российский снаряд попал в автомобиль волонтера: женщина получила осколочное ранение

Женщина смогла доехать до блокпоста, ее прооперировали.

Иллюстративное фото\globallookpress

В Черниговской области во время российских обстрелов была ранена волонтер из Сумской области. Женщина смогла доехать до блокпоста, ее прооперировали. Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Вчера (15 ноября – ред.) в результате обстрела на Новгород-Северщине осколочное ранение в бедро получила волонтер из Сумщины. Пока женщина прооперирована, угрозы жизни нет.

Наталья везла продовольственную гуманитарную помощь. В какой-то момент услышала свист и взрыв снаряда справа. Обломок от снаряда пробил правую пассажирскую дверь и попал водитель в ногу.

Женщина ехала одна. Она зажала рану и добралась до ближайшего блокпоста, где военные оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу», — отметил Чаус.

Глава ОВА добавил, что всего за сутки в Черниговской области услышали 24 взрыва.

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