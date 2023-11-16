У Чернігівській області російський снаряд потрапив у автомобіль волонтерки: жінка отримала осколкове поранення

Жінка змогла доїхати до блокпоста, її прооперували.

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У Чернігівській області під час російського обстрілу була поранена волонтерка з Сумської області. Жінка змогла доїхати до блокпоста, її прооперували. Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Вчора (15 листопада – ред.) внаслідок обстрілу на Новгород-Сіверщині осколкове поранення в стегно отримала волонтерка із Сумщини. Наразі жінка прооперована, загрози життю нема.

Пані Наталія везла продовольчу гуманітарну допомогу. У якийсь момент почула свист та вибух снаряду праворуч. Уламок від снаряду пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в ногу.

Жінка їхала сама. Вона затисла рану та дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні», — зазначив Чаус.

Очільник ОВА додав, що загалом за добу в Чернігівській області почули 24 вибухи.

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