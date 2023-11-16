На ЗАЕС сталося чергове знеструмлення через некомпетентні дії окупантів

В Енергоатомі заявили про частковий півторагодинний блекаут на шостому енергоблоці ЗАЕС.

Джерело фото: censor.net

На Запорізькій атомній електростанції відбувся частковий блекаут через некомпетентність працівників «Росатому» та окупаційного керівництва. На шостому енергоблоці станції сталося знеструмлення, що змусило активувати дизель-генератори та системи безпеки, які функціонували протягом 90 хвилин. Про це повідомила пресслужба Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

За даними «Енергоатому», окупаційне керівництво станції займалося виявленням причин знеструмлення та розглядом наслідків, що виникли через неумілі дії російських представників. Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які працюють на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

Непрофесійність російських окупантів призвела до постійної деградації основного обладнання та збільшення кількості небезпечних випадків його відмов на Запорізькій АЕС. Така ситуація загрожує ядерній та радіаційній безпеці на найбільшому атомному об'єкті Європи.

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