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  1. В Украине

На ЗАЭС произошло очередное обесточивание из-за некомпетентных действий оккупантов

18:28, 16 ноября 2023
В Энергоатоме заявили о частичном полуторачасовом блэкауте на шестом энергоблоке ЗАЭС.
На ЗАЭС произошло очередное обесточивание из-за некомпетентных действий оккупантов
Источник фото: censor.net
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На Запорожской атомной электростанции произошел частичный блэкаут из-за некомпетентности работников "Росатома" и оккупационного руководства. На шестом энергоблоке станции произошло обесточивание, что заставило активировать дизель-генераторы и системы безопасности, которые функционировали в течение 90 минут. Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

По данным "Энергоатома", оккупационное руководство станции занималось выявлением причин обесточивания и рассмотрением последствий, возникших из-за неумелых действий российских представителей. Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, которые работают на площадке временно оккупированной атомной станции.

Непрофессионализм российских оккупантов привел к постоянной деградации основного оборудования и увеличению количества опасных случаев его отказов на Запорожской АЭС. Такая ситуация угрожает ядерной и радиационной безопасности на крупнейшем атомном объекте Европы.

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