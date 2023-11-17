Патрульні на «гарячому» зловили водія, який перетнув подвійну суцільну у Києві

Інспектори склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

У столиці інспектори продовжують притягати до відповідальності порушників ПДР. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва та розповіли про один із випадків, який стався в Оболонському районі.

Там поліцейські помітили автомобіль Volkswagen, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Інспектори зупинили автівку та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

Згідно з п. 8.5.1 ПДР, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 використовується для поділу напрямків руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону. Також подвійна суцільна може бути нанесена на дорозі із трьома смугами — дві смуги в один бік, одна — в іншу.

За перетин такої лінії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 340 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.