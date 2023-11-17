Патрульные на «горячем» поймали водителя, пересекшего двойную сплошную в Киеве

Инспекторы составили на водителя соответствующие административные материалы.

В столице инспекторы продолжают привлекать к ответственности нарушителей ПДД. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева и рассказали об одном из случаев, который произошел в Оболонском районе.

Там полицейские заметили автомобиль Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Инспекторы остановили автомобиль и составили на водителя соответствующие административные материалы.

Согласно п. 8.5.1 ПДД, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 используется для разделения направлений движения на автодорогах, по меньшей мере, двумя полосами движения в каждую сторону. Также двойная сплошная может быть нанесена на дороге с тремя полосами – две полосы в одну сторону, одна – в другую.

За пересечение такой линии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на суму 340 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.