Михаил Федоров сообщил, какие налоги будут введены с доходов граждан от операций с криптовалютой

В Минцифре сообщили о регистрации законопроекта о внедрении механизма налогообложения НДФЛ доходов, полученных физическими лицами от операций с виртуальными активами.

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Для граждан и бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов, введут налогообложение. О регистрации в Верховной Раде соответствующего законопроекта 10225-1 сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Субъектом регистрации выступил народный депутат от «Слуги народа» Антон Швачко.

«Продолжаем работать над запуском легального рынка криптоактивов. Это один из наиболее динамичных секторов, без которого сложно построить мощную цифровую экономику. Вместе с депутатами и бизнесом был разработан законопроект № 10225-1 об обороте виртуальных активов в Украине.

Закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины», – рассказал Федоров.

По его словам, законопроект «предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов».

Судя по инфографике Минцифры, ставка налогообложения для физических лиц будет составлять 5% в течение первых трех лет; 9% в течение следующих 5 лет; 18% – после 8 лет.

Операции с виртуальными активами для юрлиц будут освобождаться от НДС, за исключением служебных токенов, которыми будут токенизировать товары и услуги.

Провайдеры, которые будут предоставлять услуги с виртуальными активами, будут облагаться налогом по ставке 18%, но также будут освобождаться от НДС, за исключением консультационных услуг.

Резиденты Дия.City смогут выбрать между 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал.

Автор: Наталя Мамченко

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