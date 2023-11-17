Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

Джерело фото: rbc.ua

Для громадян і бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів запровадять оподаткування. Про реєстрацію у Верховній Раді відповідного законопроекту 10225-1 повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Суб’єктом реєстрації виступив народний депутат від «Слуги народу» Антон Швачко.

«Продовжуємо працювати над запуском легального ринку криптоактивів. Це один із найдинамічніших секторів, без якого складно побудувати потужну цифрову економіку. Разом з депутатами та бізнесом розробили законопроєкт № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.



Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України», - розповів Федоров.

За його словами, законопроект «передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів».

Судячи з інфографіки Мінцифри, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме 5% впродовж перших трьох років; 9% впродовж наступних 5 років; 18% - після 8 років.

Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги.

Провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

Автор: Наталя Мамченко

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