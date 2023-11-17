Перенаправлення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів до державного: Зеленський підписав закон

Переспрямовані кошти підуть переважно на закупівлю дронів і озброєння.

Як раніше повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

17 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав даний документ.

Серед ключових норм:

доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;

«військове ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення)», - повідомляла голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

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