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ВАКС змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради Головку на цілодобовий домашній арешт

16:58, 17 листопада 2023
Також слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тисяч грн, які були внесені в якості застави за особу.
ВАКС змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради Головку на цілодобовий домашній арешт
Джерело фото: Тернопільська обласна рада
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Слідчий суддя ВАКС у п’ятницю, 17 листопада частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

За рішенням суду до підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу.

Як ми раніше писали, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу голові Тернопільської обласної ради. Він наполягав на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за вказаного підозрюваного.

26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як зазначили у САП, голова Тернопільської облради підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

За інформацією ЗМІ мова йде про Михайла Головка. 

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