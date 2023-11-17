Удосконалення процедур суддівської кар’єри: Раді рекомендують прийняти за основу законопроект

Законопроектом пропонується визначити основні критерії доброчесності та компетентності суддів, скасувати спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, замінивши її початковою підготовкою, та уточнити правовий статус Громадської ради доброчесності.

Комітет з питань правової політики на засіданні 17 листопада розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (№10140) та альтернативний - №10140-1. Про це повідомив офіційний сайт парламенту

Законопроект №10140 був поданий народними депутатами України Денисом Масловим та іншими народними депутатами, а альтернативний до нього законопроект про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (№10140-1) був поданий народним депутатом України Іваном Калауром.

За результатами опрацювання положень законопроектів, а також зауважень і пропозицій до них, що надійшли від інших державних органів, Комітет дійшов висновку про доцільність подання доопрацьованого проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (№10140-д), яким внести комплекс суттєвих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Зокрема, у доопрацьованому законопроекті пропонується:

- істотно переглянути структуру розділу IV «Порядок зайняття посади судді» та викласти його в новій редакції; уточнити, що до стажу наукової роботи зараховується стаж на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України, а також час навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, докторантури;

- визначити основні критерії доброчесності та компетентності суддів (кандидата на посаду судді), а також передбачити, що Вища рада правосуддя буде затверджувати Єдині критерії для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності, що відповідає заходам з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки;

- скасувати спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, замінивши її початковою підготовкою, яку особа проходитиме після її призначення Указом Президента України на посаду судді;

- уточнити правовий статус Громадської ради доброчесності, а також залучити Громадську раду доброчесності до конкурсу на посаду судді місцевого суду;

- системно вирішити проблему, яка довгий час існує із переведенням суддів за результатами конкурсу;

- встановити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений 14 вересня 2023 року, за правилами, які діють після набрання чинності цим проектом Закону, а конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений 14 вересня 2023 року, - за правилами, які діяли на день початку такого конкурсу тощо.

Обговоривши положення зазначених законопроектів, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (№10140-д), підготовлений народними депутатами України - членами Комітету, скоротивши наполовину строки подання поправок і пропозицій до другого читання суб'єктами права законодавчої ініціативи. У зв’язку з чим законопроекти за реєстр. №№10140, 10140-1 відхилити.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект.

Також повідомлялося, що у Раді з’явився альтернативний проект про зміни у процедурі добору суддів та кваліфоцінювання.

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