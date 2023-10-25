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У Раді з’явився альтернативний проект про зміни у процедурі добору суддів та кваліфоцінювання

11:07, 25 жовтня 2023
Член Комітету ВР з питань правової політики від «Слуги народу» зареєстрував альтернативний законопроект про зміни до закону про судоустрій і статус суддів щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.
У Раді з’явився альтернативний проект про зміни у процедурі добору суддів та кваліфоцінювання
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У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект №10140-1 до законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» №10140. Автором альтернативного виступає член Комітету ВР з питань правової політики від «Слуги народу» Іван Калаур.

На відміну від основного законопроекту, цим проектом Закону пропонується:

  • не визначати на рівні закону критерії доброчесності та компетентності кандидата на посаду судді;
  • не залучати Громадську раду доброчесності до процедури добору та конкурсу на посаду судді місцевого суду;
  • положення стосовно статусу та діяльності Громадської ради доброчесності залишити в межах регулювання статті 87, розширивши її зміст та не доповнюючи Закон України «Про судоустрій і статус суддів» новою главою;
  • залишити чинну редакцію пункту 20 розділу ІІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, що 10 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов зареєстрував разом з колегами законопроект 10140 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. Зокрема, ним Громадську раду доброчесності пропонують залучити до конкурсу в місцеві суди разом із введенням поліграфу для певних кандидатів.

Автор: Наталя Мамченко

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