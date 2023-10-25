В Раде появился альтернативный проект об изменениях в процедуре отбора судей и квалифоценировании

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №10140-1 к законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» №10140. Автором альтернативного выступает член Комитета ВР по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Иван Калаур.
В отличие от основного законопроекта этим проектом Закона предлагается:
- не определять на уровне закона критерии добродетели и компетентности кандидата на должность судьи;
- не привлекать Общественный совет добропорядочности к процедуре отбора и конкурса на должность судьи местного суда;
- положения о статусе и деятельности Общественного совета добропорядочности оставить в рамках регулирования статьи 87, расширив ее содержание и не дополняя Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» новой главой;
- оставить действующую редакцию пункта 20 раздела ІІІ «Заключительных и переходных положений» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Напомним, что 10 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов зарегистрировал вместе с коллегами законопроект 10140 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры. В частности, им Общественный совет добропорядочности предлагает привлечь к конкурсу в местные суды вместе с введением полиграфа для определенных кандидатов.
Автор: Наталья Мамченко
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