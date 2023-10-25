В Раде появился альтернативный проект об изменениях в процедуре отбора судей и квалифоценировании

Член Комитета ВР по вопросам правовой политики от «Слуги народа» зарегистрировал альтернативный законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №10140-1 к законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» №10140. Автором альтернативного выступает член Комитета ВР по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Иван Калаур.

В отличие от основного законопроекта этим проектом Закона предлагается:

не определять на уровне закона критерии добродетели и компетентности кандидата на должность судьи;

не привлекать Общественный совет добропорядочности к процедуре отбора и конкурса на должность судьи местного суда;

положения о статусе и деятельности Общественного совета добропорядочности оставить в рамках регулирования статьи 87, расширив ее содержание и не дополняя Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» новой главой;

оставить действующую редакцию пункта 20 раздела ІІІ «Заключительных и переходных положений» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, что 10 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов зарегистрировал вместе с коллегами законопроект 10140 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры. В частности, им Общественный совет добропорядочности предлагает привлечь к конкурсу в местные суды вместе с введением полиграфа для определенных кандидатов.

Автор: Наталья Мамченко

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