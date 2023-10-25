В Киеве россиянин требовал у иностранца $60 000 несуществующего долга и угрожал расправой

Столичные правоохранители задержали гражданина рф за вымогательство денежных средств с угрозой насилия.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранительные органы задержали и сообщили о подозрении гражданину рф в требовании денежных средств с угрозой насилия, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый вместе с сообщниками требовали у гражданина Республики Таджикистан, занимающегося в Киеве продажей сухофруктов, денежные средства в размере 60 тысяч долларов США по несуществующим долговым обязательствам.

«В случае несогласия выплатить деньги злоумышленники угрожали предпринимателю и членам его семьи физической расправой.

Поняв, что потерпевший не имеет возможности предоставить такую сумму средств, подозреваемый выставил ему требование платить «долг» частями - по 10 тыс. дол. США ежемесячно в течение полугода.

При контролируемой передаче первой суммы средств в размере 10 тыс. дол. США подозреваемого задержали на месте совершения преступления», - говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора суд избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре также добавили, что принимаются меры, направленные на разоблачение других лиц, задействованных в преступлении.

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