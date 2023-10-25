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  1. В Украине

Завладение государственными землями на 123 млн грн: НАБУ и САП подозревают нардепа Горвата

11:09, 25 октября 2023
По данным следствия, в 2016-2019 годах нардеп, оказывая влияние на должностных лиц ГУ Госгеокадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками.
Завладение государственными землями на 123 млн грн: НАБУ и САП подозревают нардепа Горвата
Фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га. Об этом сообщают НАБУ и САП.

Речь идет о:

— народного депутата Украины IX созыва;

— экс-руководителя Главного управления Госгеокадастра одной из областей;

– бывшего директора государственного предприятия;

– директора частного предприятия.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«По данным следствия, в 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей (ГУ Госгеокадастра области), разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия. Согласно преступному замыслу директор госпредприятия должен отказаться от права пользования землей и обратиться в ГУ Госгеокадастра области с соответствующим заявлением. После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате таких действий государству причинено более 123 млн грн ущерба», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Имя нардепа у НАБУ и САП не называют. Только отмечено, что он был депутатом и текущего, и предыдущего созыва.

По данным СМИ, речь идет о депутате Верховной Рады Роберте Горвате из группы Доверие.

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