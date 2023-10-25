Столичной общине вернули квартиру в центре Киева стоимостью более 5 млн грн

Двухкомнатная квартира, владелец которой умер, была незаконно присвоена мошенниками.

иллюстрация

Шевченковская окружная прокуратура города Киева через суд добилась возвращения территориальной общине столицы двухкомнатной квартиры в центре Киева стоимостью более 5 млн грн, которую присвоили мошенники. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Установлено, что владельцем квартиры, расположенной на улице Ярославов Вал, был одинокий киевлянин, который умер, не имея наследников. После его смерти указанная квартира должна перейти в коммунальную собственность как выморочное наследство.



Однако в результате мошеннических действий на основании несуществующего договора дарения указанная квартира была зарегистрирована физическим лицом и в дальнейшем незаконно отчуждена.



В целях защиты интересов общины Шевченковская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о признании наследства выморочным и истребование в коммунальную собственность недвижимого имущества.



Суд согласился с доводами прокурора, что имущество незаконно выбыло из собственности территориальной общины, и своим решением удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее мы писали, что суд вернул территориальной общине земли водного фонда Киевщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.