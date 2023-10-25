Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Столичной общине вернули квартиру в центре Киева стоимостью более 5 млн грн

11:28, 25 октября 2023
Двухкомнатная квартира, владелец которой умер, была незаконно присвоена мошенниками.
Столичной общине вернули квартиру в центре Киева стоимостью более 5 млн грн
иллюстрация
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Шевченковская окружная прокуратура города Киева через суд добилась возвращения территориальной общине столицы двухкомнатной квартиры в центре Киева стоимостью более 5 млн грн, которую присвоили мошенники. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. 

Установлено, что владельцем квартиры, расположенной на улице Ярославов Вал, был одинокий киевлянин, который умер, не имея наследников. После его смерти указанная квартира должна перейти в коммунальную собственность как выморочное наследство.

Однако в результате мошеннических действий на основании несуществующего договора дарения указанная квартира была зарегистрирована физическим лицом и в дальнейшем незаконно отчуждена.

В целях защиты интересов общины Шевченковская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о признании наследства выморочным и истребование в коммунальную собственность недвижимого имущества.

Суд согласился с доводами прокурора, что имущество незаконно выбыло из собственности территориальной общины, и своим решением удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее мы писали, что суд вернул территориальной общине земли водного фонда Киевщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду