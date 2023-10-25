Столичній громаді повернули квартиру в центрі Києва вартістю понад 5 млн грн

Двокімнатна квартира, власник якої помер, була незаконно привласнена шахраями.

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Шевченківська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася повернення територіальній громаді столиці двокімнатної квартири у центрі Києва вартістю понад 5 млн грн, яку привласнили шахраї.



Встановлено, що власником квартири, яка розташована на вулиці Ярославів Вал, був самотній киянин, який помер, не маючи спадкоємців. Після його смерті вказана квартира мала б перейти у комунальну власність як відумерла спадщина.



Однак внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.



З метою захисту інтересів громади Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання спадщини відумерлою та витребування до комунальної власності нерухомого майна.



Суд погодився з доводами прокурора, що майно незаконно вибуло з власності територіальної громади, та своїм рішенням задовольнив позов у повному обсязі.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини.

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