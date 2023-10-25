Виїхати до Молдови за $5000: в Одесі викрили поліцейського та його спільника на незаконному переправленні ухилянтів

Поліцейський разом зі своїм знайомим налагодили схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України.

Одеського поліцейського та його спільника викрито на незаконному переправленні призовників до Молдови за 5000 доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури оперуповноваженому сектору кримінальної поліції одного з районних відділів поліції Одеси та його спільнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, поліцейський разом зі своїм знайомим налагодили схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України.

«Спільники підшукували «клієнтів» та організаційно супроводжували «операцію втеча», постійно перебуваючи з ними на зв’язку, зазначаючи місця перебування, зустрічей та подальші дії.

Свої «послуги» оцінювали, на їхню думку, «за демократичною ціною» у 5000 доларів з військовозобов’язаного.

До «схеми» поплічники вирішили залучити співробітника прикордонної служби та обіцяли йому 1000 доларів за кожну переправлену особу. Проте про їхні протиправні дії прикордонник одразу повідомив своє керівництво та правоохоронців.

Спільник поліцейського на особистому авто зустрів в Одесі двох військовозобов’язаних та вирушив до одного з пунктів пропуску на Одещині, де їх очікував працівник Держприкордонслужби.

На місці зустрічі фігурант передав йому обіцяні 2000 доларів «винагороди», після чого був затриманий правоохоронцями. Поліцейського також затримано у порядку ст. 208 КПК України», — зазначили в ДБР.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення співробітника поліції від займаної посади.

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