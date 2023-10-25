Уехать в Молдову за $5000: в Одессе разоблачили полицейского и его сообщника на незаконной переправке уклонистов

Полицейский вместе со своим знакомым наладили схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины.

Одесский полицейский и его сообщник разоблачены на незаконной переправке призывников в Молдову за 5000 долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры оперуполномоченному сектору криминальной полиции одного из районных отделов полиции Одессы и его сообщнику сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейский вместе со своим знакомым наладили схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины.

«Сообщники подыскивали «клиентов» и организационно сопровождали «операцию побега», постоянно находясь с ними на связи, указывая на места пребывания, встреч и дальнейшие действия.

Свои «услуги» оценивали, по их мнению, «по демократической цене» в 5000 долларов по военнообязанному.

В «схему» приспешники решили привлечь сотрудника пограничной службы и обещали ему 1000 долларов за каждое переправленное лицо. Однако об их противоправных действиях пограничник сразу сообщил свое руководство и правоохранителям.

Сообщник полицейского на личном авто встретил в Одессе двух военнообязанных и отправился в один из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал работник Госпогранслужбы.

На месте встречи фигурант передал ему обещанные 2000 долларов «вознаграждения», после чего был задержан правоохранителями. Полицейский также задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — отметили в ГБР.

Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении сотрудника полиции от занимаемой должности.

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