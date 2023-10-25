Готовили взрывы на объектах ВСУ и Минобороны: задержали агентурно-боевую группу фсб

Служба безопасности Украины сообщает о нейтрализации в Киеве агентурно-боевой группы фсб, в состав которой входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.
Среди приоритетных «целей» агрессора были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.
Для совершения диверсий фигуранты планировали применить к 10 дронам, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали всех участников российской группы.
Установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы фсб. В ее состав вошли три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были переведены в режим «ожидания» до начала полномасштабного вторжения рф.
Каждый из участников группы имел свою специализацию по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Так, один из них производил самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование «гражданских» беспилотных летательных аппаратов в ударные дроны.
Лаборатории для изготовления взрывчатки и модернизации беспилотников были обустроены по местам обитания фигурантов.
Еще одна участница вражеской группы – непосредственно управляла дронами. Для получения соответствующих навыков в марте этого года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.
Весной этого года фигуранты приступили к отслеживанию мест базирования подразделений сил обороны на территории столичного региона.
На основании собранных доказательств вражеским приспешникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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