Готовили взрывы на объектах ВСУ и Минобороны: задержали агентурно-боевую группу фсб

Для совершения диверсий фигуранты хотели применить до 10 дронов, которые они оборудовали самодельными взрывными устройствами.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о нейтрализации в Киеве агентурно-боевой группы фсб, в состав которой входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.

Среди приоритетных «целей» агрессора были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.

Для совершения диверсий фигуранты планировали применить к 10 дронам, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали всех участников российской группы.

Установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы фсб. В ее состав вошли три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были переведены в режим «ожидания» до начала полномасштабного вторжения рф.

Каждый из участников группы имел свою специализацию по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Так, один из них производил самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование «гражданских» беспилотных летательных аппаратов в ударные дроны.

Лаборатории для изготовления взрывчатки и модернизации беспилотников были обустроены по местам обитания фигурантов.

Еще одна участница вражеской группы – непосредственно управляла дронами. Для получения соответствующих навыков в марте этого года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.

Весной этого года фигуранты приступили к отслеживанию мест базирования подразделений сил обороны на территории столичного региона.

На основании собранных доказательств вражеским приспешникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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