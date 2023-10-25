Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Готовили взрывы на объектах ВСУ и Минобороны: задержали агентурно-боевую группу фсб

15:16, 25 октября 2023
Для совершения диверсий фигуранты хотели применить до 10 дронов, которые они оборудовали самодельными взрывными устройствами.
Готовили взрывы на объектах ВСУ и Минобороны: задержали агентурно-боевую группу фсб
Фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины сообщает о нейтрализации в Киеве агентурно-боевой группы фсб, в состав которой входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.

Среди приоритетных «целей» агрессора были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.

Для совершения диверсий фигуранты планировали применить к 10 дронам, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали всех участников российской группы.

Установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы фсб. В ее состав вошли три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были переведены в режим «ожидания» до начала полномасштабного вторжения рф.

Каждый из участников группы имел свою специализацию по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Так, один из них производил самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование «гражданских» беспилотных летательных аппаратов в ударные дроны.

Лаборатории для изготовления взрывчатки и модернизации беспилотников были обустроены по местам обитания фигурантов.

Еще одна участница вражеской группы – непосредственно управляла дронами. Для получения соответствующих навыков в марте этого года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.

Весной этого года фигуранты приступили к отслеживанию мест базирования подразделений сил обороны на территории столичного региона.

На основании собранных доказательств вражеским приспешникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду