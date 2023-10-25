Готували вибухи на об'єктах ЗСУ та Міноборони: затримали агентурно-бойову групу фсб

Для вчинення диверсій фігуранти хотіли застосувати до 10 дронів, які вони обладнали саморобними вибуховими пристроями.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє про нейтралізацію у Києві агентурно-бойової групи фсб, до складу якої входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

Як повідомляється, серед пріоритетних «цілей» агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти.

Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи.

Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб. До її складу ввійшло троє осіб (мешканці Києва та Чернігова), які після вербування були переведені у режим «очікування» до початку повномасштабного вторгнення рф.

Кожен з учасників групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання «цивільних» безпілотних літальних апаратів в ударні дрони.

Лабораторії для виготовлення вибухівки та «модернізації» безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів.

Ще одна учасниця ворожої групи – безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА.

Навесні цього року фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.

На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

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