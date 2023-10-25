Заволодіння державними землями на 123 млн грн: НАБУ і САП підозрюють нардепа Горвата

За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Йдеться про:

- народного депутата України IX скликання;

- екскерівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей;

- колишнього директора державного підприємства;

- директора приватного підприємства.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

«За даними слідства, у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей (ГУ Держгеокадастру області), розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Відповідно до злочинного задуму директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Ім'я нардепа у НАБУ і САП не називають. Лише зазначено, що він був депутатом і поточного, і попереднього скликань.

За даними ЗМІ, йдеться про депутата Верховної Ради Роберта Горвата з групи Довіра.

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