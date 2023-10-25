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  1. В Україні

У Києві росіянин вимагав у іноземця $60 000 неіснуючого боргу та погрожував розправою

14:16, 25 жовтня 2023
Столичні правоохоронці затримали громадянина рф за вимагання грошових коштів з погрозою насильства.
У Києві росіянин вимагав у іноземця $60 000 неіснуючого боргу та погрожував розправою
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронні органи затримали та повідомили про підозру громадянину рф у вимаганні грошових коштів з погрозою насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний разом зі спільниками вимагали у громадянина Республіки Таджикистан, який в Києві займається продажем сухофруктів, грошові кошти в розмірі 60 тисяч доларів США за неіснуючими борговими зобов’язаннями.

«У разі незгоди виплатити гроші зловмисники погрожували підприємцю та членам його родини фізичною розправою.

Зрозумівши, що потерпілий не має змоги надати таку суму коштів, підозрюваний виставив йому вимогу сплачувати «борг» частинами - по 10 тис. дол. США щомісяця протягом півроку.

Під час контрольованої передачі першої суми коштів в розмірі 10 тис. дол. США підозрюваного затримали на місці вчинення злочину», - сказано у повідомленні.

За клопотання прокурора суд обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі також додали, що вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, задіяних у злочині.

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