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Усовершенствование процедур судейской карьеры: Раде рекомендуют принять за основу законопроект

16:50, 17 ноября 2023
Законопроект предлагает определить основные критерии доброчестности и компетентности судей, отменить специальную подготовку кандидатов на должность судьи, заменив ее начальной подготовкой, и уточнить правовой статус Общественного совета доброчестности.
Усовершенствование процедур судейской карьеры: Раде рекомендуют принять за основу законопроект
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Комитет по вопросам правовой политики на заседании 17 ноября рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры (№10140) и альтернативный - №10140-1. Об этом сообщил официальный сайт парламента

Законопроект №10140 был представлен народными депутатами Украины Денисом Масловым и другими народными депутатами, а альтернативный к нему законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры (№10140-1) был подан народным депутатом Украины Иваном Калауром.

По результатам проработки положений законопроектов, а также замечаний и предложений к ним, поступивших от других государственных органов, Комитет пришел к выводу о целесообразности представления доработанного проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры (№10140-д), которым внести комплекс существенных изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

В частности, в доработанном законопроекте предлагается:

- существенно пересмотреть структуру раздела IV "Порядок занятия должности судьи" и изложить его в новой редакции; уточнить, что в стаж научной работы засчитывается стаж на должностях научно-преподавательского состава Национальной школы судей Украины, а также время обучения в аспирантуре или докторантуре по дневной (очной) форме обучения выпускников аспирантуры, докторантуры;

- определить основные критерии доброчестности и компетентности судей (кандидата на должность судьи), а также предусмотреть, что Высший совет правосудия будет утверждать Единые критерии оценки доброчестности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, судей Украины и Общественным советом доброчестности, отвечающей мерам по выполнению Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы;

- отменить специальную подготовку кандидатов на должность судьи, заменив ее начальной подготовкой, которую лицо будет проходить после его назначения Указом Президента Украины на должность судьи;

- уточнить правовой статус Общественного совета доброчестности, а также привлечь Общественный совет доброчестности к конкурсу на должность судьи местного суда;

- системно решить проблему, долгое время существующую с переводом судей по результатам конкурса;

- установить, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный 14 сентября 2023 года, по правилам, действующим после вступления в силу этого проекта Закона, а конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявлен 14 сентября 2023 - по правилам, действовавшим на день начала такого конкурса и т.д.

Обсудив положения указанных законопроектов, Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры (№10140 -д), подготовленный народными депутатами Украины - членами Комитета, сократив наполовину сроки представления поправок и предложений ко второму чтению субъектами права законодательной инициативы. В связи с чем законопроекты за реестр. №№10140, 10140-1 отклонить.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия сможет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб – законопроект.

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