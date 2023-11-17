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Составил план наступления для оккупантов: в Хмельницком легкоатлет в день пробегал до 50 км, шпионя для россиян

22:59, 17 ноября 2023
К 15 годам лишения свободы приговорен хмельничанин за разведку для росармейцев по перемещению военной техники ВСУ.
Составил план наступления для оккупантов: в Хмельницком легкоатлет в день пробегал до 50 км, шпионя для россиян
Источник фото: Хмельницкая областная прокуратура
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В Хмельницком тренер по легкой атлетике стал объектом судебного решения, ему был вынесен приговор в виде 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу российской федерации. Он пробегал от 10 до 50 километров почти ежедневно, выполняя роль наблюдателя за Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области.

Суд признал вину хмельничанина в государственной измене в соответствии со статьей 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Тренера приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией его имущества.

Прокуроры во время суда доказали, что мужчина пошел на сотрудничество с представителем рф, посвящая ему получение разведывательной информации о перемещении военной техники и подразделений украинской армии. С помощью мессенджера он передавал полученные данные врагу.

Кроме того, осужденный разработал топографическую схему наступления на Хмельницкий и наиболее выгодный маршрут движения для оккупантов. За свою "помощь" он получал финансовое вознаграждение от государства-агрессора.

Предварительно тренера задержали, когда он фотографировал один из объектов критической инфраструктуры в городе, который планировали атаковать российские войска ракетами.

Сейчас приговор суда не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке. Перед вынесением окончательного решения суда, осужденный содержался под стражей.

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