Склав план наступу для окупантів: у Хмельницькому легкоатлет в день пробігав до 50 км, шпигуючи для росіян

До 15 років позбавлення волі засуджено хмельничанина за розвідку для росармійців щодо переміщення військової техніки ЗСУ.

Джерело фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькому тренер з легкої атлетики став об'єктом судового рішення, йому було винесено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі через шпигунство на користь російської федерації. Він пробігав від 10 до 50 кілометрів майже щодня, виконуючи роль спостерігача за Збройними Силами України. Про це повідомила прокуратура Хмельниччини.

Суд визнав вину хмельничанина у державній зраді відповідно до статті 111 частини 2 Кримінального кодексу України. Тренера засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією його майна.

Прокурори під час суду довела, що чоловік пішов на співпрацю з представником рф, присвячуючи йому отримання розвідувальної інформації щодо переміщення військової техніки та підрозділів української армії. За допомогою месенджера він передавав отримані дані ворогові.

Крім того, засуджений розробив топографічну схему наступу на Хмельницький та найбільш вигідний маршрут руху для окупантів. За свою "допомогу" він отримував фінансову винагороду від держави-агресора.

Попередньо тренера затримали, коли він фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури в місті, який планували атакувати російські війська ракетами.

Наразі вирок суду не є остаточним і може бути оскарженим у апеляційному порядку. Перед винесенням остаточного рішення суду, засуджений тримався під вартою.

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