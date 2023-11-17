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ВАКС сменил меру пресечения главе Тернопольского облсовета Головко на круглосуточный домашний арест

16:58, 17 ноября 2023
Также следственный судья ВАКС взыскал в доход государства более 805 тысяч грн, которые были внесены в качестве залога за лицо.
ВАКС сменил меру пресечения главе Тернопольского облсовета Головко на круглосуточный домашний арест
Источник фото: Тернопольский областной совет
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Следственный судья ВАКС в пятницу, 17 ноября, частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения главе Тернопольского областного совета.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По решению суда к подозреваемому применен круглосуточный домашний арест. Также по ходатайству прокурора следственный судья ВАКС взыскал в доход государства более 805 тыс. грн, которые были внесены в качестве залога за лицо.

Как мы писали ранее, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения главе Тернопольского областного совета. Он настаивал на применении к лицу более строгой меры пресечения – содержанию под стражей, а также взыскании в доход государства залога, который был внесен за указанного подозреваемого.

26 июня главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской ОВА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как отметили в САП, глава Тернопольского облсовета подозревается в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

По информации СМИ речь идет о Михаиле Головко.

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