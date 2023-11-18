Трагедия на Киевщине: студент на Mercedes искалечил девушку, фото

Девушка получила травмы головы, перелом костей черепа и ушибы.

Фото: полиция Киевской области

В четверг, 16 ноября, в селе Немышаево Киевской области несовершеннолетний за рулем машины Mercedes сбил 19-летнюю девушку, передает пресс-служба полиции Киевской области.

В результате ДТП потерпевшая получила травмы головы, перелом костей черепа и ушибы по телу. Ее срочно доставили в больницу. Пока сведений о состоянии девушки нет.

Водителем оказался студент 17 лет. Следователи начали досудебное расследование по факту совершения ДТП по ч.2 ст.286 УК Украины.

Фото: полиция Киевской области

Ранее сообщалось, что пьяная 20-летняя девушка устроила ДТП с двумя погибшими в Киеве.

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