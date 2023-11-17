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У Південній Кореї хочуть повністю заборонити їсти собаче м’ясо до 2027 року

21:46, 17 листопада 2023
Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торгівельні точки і ресторани із собачим мʼясом.
У Південній Кореї хочуть повністю заборонити їсти собаче м’ясо до 2027 року
Фото: Humane Society International
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Південна Корея планує запровадити повну заборону на споживання собачого мʼяса до 2027 року. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, відповідний законопроєкт хочуть ухвалити вже цього року.

Їсти собаче м’ясо в Південній Кореї не заборонено, але й не легально. Владі досі не вдалося припинити цю практику. Однак молоді корейці все частіше протестують проти поїдання собак. Також цю традицію критикують міжнародні правозахисники.

«Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом цього року, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему», — сказав депутат від правлячої партії Юй Ей-дон.

Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торгівельні точки і ресторани із собачим мʼясом. Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

«Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарям та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон», — сказав депутат і додав, що компенсацію зможуть отримати лише юридично зареєстровані підприємства, що подадуть план згортання своєї діяльності.

Зоозахисники привітали ініціативу і закликали парламент Південної Кореї ухвалити законопроєкт.

Видання зазначає, що у президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і першої леді Кім Кеон Хі є 11 домашніх улюбленців — шість собак і пʼять котів. У серпні Кім відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, і сказала, що «вживання собачого м’яса слід припинити... в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі».

Водночас голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон назвав пропозицію уряду «нежиттєздатною». «Перехід з нашої довічної роботи є важким і нежиттєздатним варіантом для нас, фермерів з 60-х чи 70-х років», — сказав він.

За його словами, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.

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