Магнітна буря буде два дні.

Фото: pixabay.com

У суботу, 18 листопада, Землю накрила потужна магнітна буря, передає портал Meteoagent.

Вона стала досить сильною, К-індекс перевищив 6.

Крім того, геомагнітне поле буде неспокійним 19 листопада, К-індекс перевищить показник 5.

За прогнозом, магнітні бурі очікуються на нашій планеті і наступного тижня: 22 та 24 листопада.

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

метеозалежні люди;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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