Зеленський звернувся до лідерів G7: До кінця року ухвалимо всі рішення, які обіцяли Брюсселю, відео

Президент зазначив, що до кінця року Україна виконає усі рішення у сфері євроінтеграції, необхідні для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

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У середу, 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Групи семи". У своєму виступі глава держави закликав їх бути сильними та зазначив, що "вільному світу життєво необхідно зберігати свою консолідованість, а також взаємодію".

Також Зеленський сказав, що важливо зберегти підтримку того, чию свободу російські загарбники намагаються знищити.



Президент зазначив, що Київ активно працює над тим, щоб отримати згоду Євросоюзу на відкриття з Україною переговорів про вступ.

"Я дякую партнерам за відповідну допомогу й поради. Україна виконала рекомендації Єврокомісії, і до кінця цього року ми ухвалимо всі рішення, які обіцяли. Сподіваємось, що і Євросоюз виконає свою обіцянку перед Україною. Рішення про старт переговорів про вступ до ЄС – це потужна енергія для нас, енергія єдності", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив досягнення України, зокрема посилення ППО та перемога за битву у Чорному морі.

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