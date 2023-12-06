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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

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Зеленский обратился к лидерам G7: До конца года примем все решения, которые обещали Брюсселю, видео

20:40, 6 декабря 2023
Президент отметил, что до конца года Украина выполнит все решения в сфере евроинтеграции, необходимые для открытия переговоров по вступлению в ЕС.
Зеленский обратился к лидерам G7: До конца года примем все решения, которые обещали Брюсселю, видео
Фото: ОП
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В среду, 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "Группы семи". В своем выступлении глава государства призвал их быть сильными и отметил, что "свободному миру жизненно необходимо сохранять свою консолидированность, а также взаимодействие".

Также Зеленский сказал, что важно сохранить поддержку того, чью свободу российские захватчики пытаются уничтожить.

Президент отметил, что Киев активно работает над тем, чтобы получить согласие Евросоюза на открытие с Украиной переговоров по вступлению.

"Я благодарю партнеров за соответствующую помощь и советы. Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все обещавшие решения. Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС – это мощная энергия для нас, энергия единства", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул достижения Украины, в частности, усиление ПВО и победа за битву в Черном море.

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