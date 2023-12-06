Зеленский обратился к лидерам G7: До конца года примем все решения, которые обещали Брюсселю, видео

Президент отметил, что до конца года Украина выполнит все решения в сфере евроинтеграции, необходимые для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

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В среду, 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "Группы семи". В своем выступлении глава государства призвал их быть сильными и отметил, что "свободному миру жизненно необходимо сохранять свою консолидированность, а также взаимодействие".

Также Зеленский сказал, что важно сохранить поддержку того, чью свободу российские захватчики пытаются уничтожить.

Президент отметил, что Киев активно работает над тем, чтобы получить согласие Евросоюза на открытие с Украиной переговоров по вступлению.

"Я благодарю партнеров за соответствующую помощь и советы. Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все обещавшие решения. Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС – это мощная энергия для нас, энергия единства", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул достижения Украины, в частности, усиление ПВО и победа за битву в Черном море.

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