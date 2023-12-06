США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $175 млн

Пакет включает в себя средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 175 млн долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Новый пакет содержит средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты.

Также, как сообщил Блинкен, пакет охватывает "боеприпасы для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для расчистки препятствий, оборудование для защиты важной национальной инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, тренировки и транспортировки".

Ранее Джо Байден призвал Конгресс выделить деньги в помощь Украине.

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